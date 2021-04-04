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FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörler, kaçak göçmen operasyonunda yakalandı

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörler, kaçak göçmen operasyonunda yakalandı
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörler, kaçak göçmen operasyonunda yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 109 düzensiz göçmen ile özellikle FETÖ terör örgütü üyelerini yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarttığı tespit edilen 4 organizatör yakalandı.

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörler, kaçak göçmen operasyonunda yakalandı - Tıkla İzle

 İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında, aranan ve yargılama süreci devam eden başta FETÖ terör örgütü üyeleri, diğer terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlerin, deniz yoluyla İtalya'ya geçişlerini organize eden organizatörler tespit edildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 Nisan saat 00.30'da gerçekleştirilen operasyonda, Urla ilçesi açıklarında bir tekne içerisinde Afganistan ve İran uyruklu 109 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı.

  Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör olduğu değerlendirilen şahıslar ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ali İhsan Çiftçi - Hakan Polat
 

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