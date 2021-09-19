FETÖ üyesi eski doktorlar yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan ve KHK ile Sağlık Bakanlığı'ndan ihraç 2 eski doktor hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Çıkarılan karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri yakalamak amaçlı tespit ettikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında şüpheliler evlerinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, yurt dışına çıkış yasağı verilerek serbest bırakıldı.

Ali Furkan Çetiner

