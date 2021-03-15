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FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı

FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı
FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Ardahan merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardahan, Manisa, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine üye olmak suçlarından aranan 3 zanlıyı gözaltına alındı.
Yapılan çalışmalar neticesinde Ardahan nüfusuna kayıtlı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan, 2'si FETÖ/PDY üyesi 1'i PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 zanlı Manisa ve İstanbul'da, PKK/KCK silahlı terör örgünü üye olma suçundan aranan 1 zanlı ise Ankara'da yakalanarak tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olgun Yıldız
 

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