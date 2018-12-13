İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızına hapis cezası

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızına hapis cezası
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün baldızına hapis cezası

FETÖ terör örgütünün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün baldızına ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbe teşebbüsünde örgütün sözde ‘hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik daha önceden ‘Silahlı Terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınmış, Tetik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tetik'in Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi davası devam etti. Gerçekleşen mahkemede ifade veren Baldız Tetik, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanmadığını belirterek, hiçbir örgüte üye olmadığını da söyledi. Darbe sonrasında yıprandıklarını belirten Tetik, beraatını talep etti. 

Sanık, sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti Belkıs Nur Tetik'e ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.