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FETÖ'cü AYM üyelerinin fotoğrafının aile albümünde yer alması dikkat çekti

FETÖ'cü AYM üyelerinin fotoğrafının aile albümünde yer alması dikkat çekti
FETÖ'cü AYM üyelerinin fotoğrafının aile albümünde yer alması dikkat çekti

Anayasa Mahkemesi’nin karşılama salonunda bulunan aile albümünde, FETÖ’nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan’ın fotoğrafının kaldırılmaması dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi'nin 57'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Binasında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanısıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve çok sayıda siyasi katıldı. Erdoğan'ı mahkeme Başkanı Zühtü Arslan karşıladı. 

Erdoğan ve Arsla,n törenin düzenleneceği salona geçerken karşılama salonunda bulunan Mahkeme Başkanları ve üyeler albümünde FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen hükümlü AYM üyeleri Alparslan Altan ve Erdal Tercan ‘ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti. 

AYM üyesi Alparslan Altan'a üzerine atılı "FETÖ/PDY "örgütü üyesi olmak suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilirken AYM üyesi Erdal Tercan aynı suçlardan 10 yıl 7 ay 15 gün cezaya mahkum edildi. 

Anayasa Mahkemesi tarafından AYM üyeleri Altan ve Tercan'ın meslekten çıkarılmasına ilişkin basın duyurusu da yayımlanmıştı. 

Hülya Keklik - Ömer Çetin - Nurullah Geylani

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