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FETÖ'cü eski gelir uzman yardımcısına 8 yıl 9 ay hapis cezası

FETÖ'cü eski gelir uzman yardımcısına 8 yıl 9 ay hapis cezası
FETÖ'cü eski gelir uzman yardımcısına 8 yıl 9 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘emniyet mahrem imamı’ olduğu belirlenen eski gelir uzman yardımcısı Osman Tatlıeşme’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma daha öncesinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesince bozulmuştu. Bozma kararının ardından tekrar görülen davada Osman Tatlıeşme'ye ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Örgüt üyeleriyle iletişim kurmak için operasyonel hat kullandığının ifade edildiği iddianamede, Tatlıeşme'nin örgüt mensupları tarafından en üst seviye olduğu ileri sürülen ‘5A' sınıflandırılması içinde yer aldığı ve ‘Emre' kod adını kullandığı da belirtildi. Görülen karar duruşmasında esasa ilişkin son savunmasını yapan Tatlıeşme, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

ByLock kullanıcısı olmadığını söyleyen Tatlıeşme suçsuz olduğunu ileri sürdü. Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tatlıeşme hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Engin Yağcı
 

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