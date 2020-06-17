FETÖ'cü ihraç öğretmen, kiraladığı evde yakalanıp tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kararı bulunan Y.Ü.'nün merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nde bir ev kiralayarak kalmaya başladığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, adrese operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan Y.Ü.'nün, 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edildiği öğrenildi.

Rıdvan Yeşilırmak

