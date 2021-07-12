FETÖ'cü Orhan İnandı, adliyeye sevk edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanmasın Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Adli Muayene Polikliniğe getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, Gazi Mustafa Kemal Adli Muayene Polikliniğe getirildi. Zanlının buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor.
Ali Nargüner - Mustafa Cenik