FETÖ'cü Yusuf Bekmezci tutuklandı

İzmir'deki operasyonla terör örgütü FETÖ/PDY'ye büyük darbe vuruldu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve canlı kurye görevi yaptığı belirlenen Yusuf Bekmezci, örgütün sözde Karşıyaka eyalet imamı olan Akif Sarı ve yine örgütün önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen Mehmet Fatih Arslan ile birlikte hücre evinde yakalandı.

Karşıyaka'da 2 milyon TL değerindeki lüks bir sitedeki dairede 11 cep telefonu, 41 bin 446 Amerikan doları ve 66 bin 625 TL para ile yakalanan zanlıların telefonlar ve hatlar üzerinden ABD ile görüşmeler yaptığı tespit edildi. Emniyette verdiği ifadede “Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" diyen Bekmezci'nin aynı evde yakalandıkları Akif Sarı'yı ise tanımadığını belirterek, Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylediği belirtildi. 4 günlük gözaltı sürelerinde ifadelerinin alınması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan Bekmezci, 'alınan savunmaları' kabul etmedi

Elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer alan, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunan, elebaşının yakın arkadaşlarından olup örgüt içerisinde "Kadim Abi - İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Pekmezci, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer aldı.

Bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il – bölge – ülke imamlarının dahi üzerinde sözde “manevi” bir konumda bulunan zanlı Bekmezci, alınan savunmaları kabul etmedi. Pekmezci, dosya kapsamındaki delillere göre TCK'nın 314/1 maddesi anlamında “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Aynı operasyonda yakalanan terör örgütünün yönetici kadrosundaki önemli isimlerinden Mehmet Fatih Arslan ise yakalandığı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.