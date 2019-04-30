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FETÖ'cüler KPSS kuyruğunda

FETÖ'cüler KPSS kuyruğunda
FETÖ'cüler KPSS kuyruğunda

Cezaevlerindeki FETÖ’cüler KPSS, ALES ve YDS gibi kamu imtihanlarına girmek için başvuruda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında kamu kurumlarından temizlenen FETÖ mensupları, tutuklanmalarının ardından cezaevinden de örgütsel faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı. Bunun üzerine cezaevlerinde örgüt mensuplarının faaliyetlerini kesmek için kritik önlemler alındı. Ancak FETÖ'cüler yine rahat durmadı. İmtihan sorularını çalarak devlete sızan FETÖ'cüler yeni taktik geliştirdi. Bu kapsamda FETÖ üyeliğinden yargılanan birçok örgüt mensubunun üniversite sınavlarına hazırlandığı bildirildi. FETÖ'cülerin ayrıca, cezaevlerinden KPSS, ALES ve YDS başta olmak üzere bütün kamu imtihanlarına girmek için başvurduğu ifade edildi.

Ankara Başsavcılığı'na bugüne kadar yaklaşık 500 başvuru yapılırken başvuruların Başsavcılık tarafından reddedildiği öğrenildi. Örgütün bu konuda ‘yıldırma stratejisi' izlediği kaydedildi. Cezaevinde bulunan bazı FETÖ'cülerin konuyu Anayasa Mahkemesine de (AYM) taşıdığı, Yüksek Mahkeme'nin, FETÖ'cülerin yaptığı bireysel başvuruları “açıkça dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle kabul etmediği belirtildi.

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