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FETÖ'cüler temizlendi, PKK elebaşları avlandı

FETÖ'cüler temizlendi, PKK elebaşları avlandı
FETÖ'cüler temizlendi, PKK elebaşları avlandı

İç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticileri tek tek avlanıyor.

Bugüne kadar, başına para ödülü konulan kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, gri ve beyaz listede yer alan toplamda 500 terörist etkisiz hâle getirildi. Bunlardan 4 milyon lira ödülle aranan örgüt elemanlarının bulunduğu kırmızı listede 20, 1,5 milyon lira ödülle arananların olduğu mavi listede 24, 1 milyon liralık yeşil listede 28 ve 600 bin liralık turuncu listede 38 teröristin yer aldığı belirtildi. En fazla teröristlerin olduğu ve başına 300 bin liralık ödül konulan gri listede de 249 ve başında herhangi bir para ödül olmayan ancak sözde üst düzey örgüt elemanlarının olduğu beyaz listeden de 141 terörist etkisiz hâle getirildi. İç güvenlik operasyonları devam ederken hâlâ bin 156 üst düzey örgüt elemanı da aranıyor.

2015 yılında sadece dokuz üst düzey örgüt mensubu yakalanırken, 2016 yılından itibaren gözle görülür bir başarı elde edildi. 2016'da 132, 2017'de 137, 2018'de 110 ve bu yıl da 112 üst düzey örgüt elemanı etkisiz hâle getirildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devletin kılcal damarlarından FETÖ'cülerin temizlenmesi terörle mücadeleyi önemli oranda etkiledi.

Türkiye Gazetesi  

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