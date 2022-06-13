FETÖ'cülerden itirafçı kaymakama tehdit: 'Attığın adımdan haberimiz var'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün mülkiye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında gözaltına alınan eski kaymakam C.M., savcılık aşamasındaki beyanlarında itirafçı olmak istediğini söyleyerek örgüte dair tüm bildiklerini anlattı.

“Attığın adımdan haberimiz var”

Örgütle Malatya'da dershaneye giderken tanıştığını söyleyen C.M., “2010 yılında paralel yapıya mensup kişiler Malatya'da ‘Şakir' isimli bir kişiyle görüştürdüler. Bu kişi Ankara'dan gelmişti ve beni de KPSS'ye çalışmak için oraya götürdüler. KPSS'den iyi bir puan aldıktan sonra ‘Kurumların açmış olduğu sınavlara gir' diyerek meslek yönlendirmesini onlar yaptı. Sınavı kazandıktan sonra Şakir isimli şahıs beni tekrar aradı ve maaşımın yüzde 15'ini kendilerine vermemi istedi. Örgütün toplantılarına katılmayı aksattıktan sonra beni sürekli farklı kişiler aradı. ‘Seni takip ediyoruz haline hareketlerine dikkat et attığın adımdan haberimiz var. Bunları senin iyiliğin için söylüyoruz' dediler. ‘Seni sahipsiz bırakmayız' diyerek beni sürekli farklı insanlarla tanıştırdılar” dedi.

Darbe girişimi sırasında mesleğini yaptığını ifade eden C.M., etkin soruşturmanın her aşamasında örgüt mensubu olarak bildiği kaymakamları ve mahrem imamları da teşhis edeceğini beyanına ekledi. İtirafçı kaymakam hakkında C.M. hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Engin Yağcı



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