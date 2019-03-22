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FETÖ'cülerin yeniden yapılanma planı

FETÖ'cülerin yeniden yapılanma planı
FETÖ'cülerin yeniden yapılanma planı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında daha önce işlem yapılan ve cezaevine giren, cezaevinden çıktıktan sonra da faaliyetlerine devam eden 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin Muğla'da örgüt yapılanmasını yeniden aktif hale getirmek için faaliyette bulundukları tespit edildi.
5 şüphelinin tespit edilen adreslerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.Ş., M.B., İ.K. ve M.K. yakalandı. Firari bir şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı. 

Yakalanan şüpheliler üzerinde 12 bin 600 dolar, 8 bin 300 TL para ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.  

Bekir Tosun
 

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