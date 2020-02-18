FETÖ'den 13 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında, 2009 Yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı ile ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde,Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurumları Zararına Dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Malatya merkezli, 15 adreste eş zamanlı yapılan operasyon ile 13 şüpheli ihraç eski emniyet personeli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.