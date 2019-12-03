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FETÖ'den 3 kişi tutuklandı

FETÖ'den 3 kişi tutuklandı
FETÖ'den 3 kişi tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 2 subay, 10 astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli ( 8 aktif çalışan, 3 görevden uzaklaştırma, 1 emekli) şahsın 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Taşkın Sarıca
 

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