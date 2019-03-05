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FETÖ'den 37 asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ'den 37 asker hakkında gözaltı kararı
FETÖ'den 37 asker hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli 15 ildeki FETÖ operasyonunda, çeşitli kuvvet komutanlıklarında 'mahrem' yapılanmada bulunan 37 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, PKK/KCK'ya yönelik operasyonda ise Dikili ilçesinde 6 şahıs gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik bir süredir yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. İzmir merkezli 15 ildeki operasyonda, çeşitli kuvvet komutanlıklarında görevli; albay, binbaşı, yüzbaşı gibi rütbelerde de bulunan 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınanlar arasında birliklerinde halen görevde olan 22 muvazzaf askerin olduğu öğrenildi. Askerlerin mahrem imamlarda örgütün belirlediği büfelerdeki ankesörlü telefonlardan görüşmeler yaptıkları, örgüt adına faaliyetlerde bulundukları ifade edildi. Zanlıların TEM şubesinde işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan bir başka operasyonda, Dikili Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği tarafından Dikili ilçesinde PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler ile ilgili olarak Dikili Cumhuriyet Başsavcılığından arama ve yakalama kararı alındı. Dikili ve Ağrı ilinde ikamet eden 9 şahsa yönelik yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyallerin ele geçirildiği, tahkikat çok yönlü olarak Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve başsavcılık tarafından devam ettirildiği kaydedildi.  

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