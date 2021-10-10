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FETÖ'den 5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

FETÖ'den 5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı
FETÖ'den 5 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı

Afyonkarahisar’da hakkında 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ mensubu, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan FETÖ mensubuna yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2017 yılında TEM Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılan ve hakkında 5 yıl 22 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K., polisin düzenlediği operasyonla Gazi Mahallesi civarında yakalandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken ihraç edilen ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen şahıs cezaevine teslim edildi.

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