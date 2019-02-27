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FETÖ'den araması bulunan eski yüzbaşı, sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakalandı

FETÖ'den araması bulunan eski yüzbaşı, sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakalandı
FETÖ'den araması bulunan eski yüzbaşı, sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakalandı

Van’dan İstanbul’a sahte kimlikle gitmek isteyen ve FETÖ’den araması bulunan eski yüzbaşı, havalimanında yakalandı.

FETÖ’den araması bulunan eski yüzbaşı, sahte kimlikle uçağa binmek isterken yakalandı - Tıkla İzle

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen bir şahsın X-Ray cihazından geçtiği esnada görevlilerce durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Üst aramasında R.Y. adına düzenlenmiş kimlik kartının sahte olduğunun değerlendirilmesi üzerine yapılan sorgulamada, 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan eski jandarma yüzbaşı K.Ş. olduğu ve hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adli mercilere teslim edildi.

 

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