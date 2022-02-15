FETÖ'den aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ankara'da yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanı olarak görev yapmış olan ve hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranma kaydı bulunan İhraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü firari Muammer Buçak'ı uzun süren uğraşlar sonucunda Ankara'nın Çankaya ilçesinde yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve FETÖ mensubiyeti olup ‘FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı olan' şeklinde kodlanan firari ihraç emniyet müdürü bugün öğlen saatlerinde yakalandı.

Daha öncesinde 16 ihraç Emniyet Müdürünün yargılandığı ve 11'inin 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası aldığı davada yargılanan ve örgüt içerisinde önemli bir konuma sahip olması sebebiyle ihraç Muammer Buçak'ın hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmedilmişti

. İhraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü firari Muhammer Buçak emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilecek.

Doğukan Gürel

