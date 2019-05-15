FETÖ'den aranan karı-koca saklandıkları örgüt evinde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü kapsamında firar olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik yaptıkları çalışma sonucu Atakum ilçesinde dün akşam yapılan çalışmada 5 adet ByLock kaydı bulunduğu iddia edilen, Sinop Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, FETÖ'nün müzahir kurumda SGK kaydı bulunan, kapatılan Bank Asya'da arttırılan hesap hareketlerinin olduğu tespit edilen, askeri mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen Gökhan Ö. ile 2 adet ByLock aboneliği bulunduğu ileri sürülen Sinop Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı olan, örgütün müzahir kurumunda SGK kaydı olan, örgütün yapılanması içerisinde ev ablalığı yaptığı şeklinde tespit edilen Ayşegül Ö.'yü yakalayarak gözaltın alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan karı-koca Samsun Adliyesine sevk edildi. Gökhan Ö. ile Ayşegül Ö.'nün Samsun Adliyesinde Sinop Adliyesine Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp ifade verecekleri öğrenildi.

Muhammer Ay