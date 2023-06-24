FETÖ'den aranan Mustafa Boydak Ataşehir'de yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ soruşturması çerçevesinde 7 yıl 6 aylık hapis cezasının onandığı ifade edilen ve “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan Mustafa Boydak'ın yerini tespit etti. Boydak ailesi ile ilgili FETÖ suçlamasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onamasının ardından firari konumda olan Hacı Boydak'ın kardeşi ve Kayseri Sanayi Odası eski Başkanı Mustafa Boydak aylar sonra Ataşehir'de gözaltına alındı.

Tutuklandı

FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu, 29 Temmuz 2016 tarihinde Kayseri ilinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınıp serbest bırakılmış olan Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muhammed Talha Yazıcı

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