İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

FETÖ'den aranan zanlıyı polis gardırobun içinde yakaladı

FETÖ'den aranan zanlıyı polis gardırobun içinde yakaladı
FETÖ'den aranan zanlıyı polis gardırobun içinde yakaladı

Afyonkarahisar’da, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı zanlı, polisin düzenlediği operasyonda saklandığı yatak odasındaki gardırobun içinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kessinleşmiş hükmü olan Üzeyir Karabağ'ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde olduğu tespit edildi. Eve baskın düzenleyen polis şahsı yatak odasındaki gardırop da saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı da olduğu belirtilirken, zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Gökten Ceylan
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.