FETÖ'den aranan zanlıyı polis gardırobun içinde yakaladı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kessinleşmiş hükmü olan Üzeyir Karabağ'ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde olduğu tespit edildi. Eve baskın düzenleyen polis şahsı yatak odasındaki gardırop da saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahsın aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı da olduğu belirtilirken, zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.



Gökten Ceylan

