FETÖ'den gözaltına alınan 2 işadamı tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü'nün Kayseri'deki esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Örgüt içerisinde yer alan bir kısım esnaf ve iş adamlarıyla birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs ve bağış yardımı adı altında finansman sağladıkları anlaşılan 11 şüpheli düzenlenen operasyonda yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan H.B., İ.G., Ş.M., A.G., C.E., M.H., Ş.G. ve İ.A. M.Y., M.K. ve S.D., Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlandıktan sonra doktor kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.



Adliyeye sevk edilen İ.G. ve H.B. tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.