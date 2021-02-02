FETÖ'den gözaltına alınan generaller adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz ile bu kişilerin örgüt içindeki sorumlusu olduğu belirtilen Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile şüpheliler Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınırken, Cankıymaz yakalanamamıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Atasoy ve Çoban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Özdemir'in ise “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Abdullah Sarica

