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FETÖ'den gözaltına alınan generaller adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ'den gözaltına alınan generaller adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
FETÖ'den gözaltına alınan generaller adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atasoy ve Çoban’ın örgüt içindeki sorumlusu olduğu iddia edilen Yaşar Özdemir’in ise tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz ile bu kişilerin örgüt içindeki sorumlusu olduğu belirtilen Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı verilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ile şüpheliler Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alınırken, Cankıymaz yakalanamamıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Atasoy ve Çoban'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Özdemir'in ise “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.


Abdullah Sarica
 

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