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FETÖ'den ihraç edilen eski zabıt katibine adli kontrol

FETÖ'den ihraç edilen eski zabıt katibine adli kontrol
FETÖ'den ihraç edilen eski zabıt katibine adli kontrol

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve Samsun'da yakalanan eski zabıt katibi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada Yargıtay Hukuk Dairesi'nden 2016 yılında ihraç edilen zabit katibi R.Ş. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesindeki ikametinde yakalanan R.Ş. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan R.Ş., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesi'nden İstanbul Adliyesi'ne ifade verdi. R.Ş. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammer Ay
 

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