FETÖ'den yakalanan şahsın gözaltı süresi uzatıldı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yapılan uygulama sırasında kimlik soruşturmasında H.F.B.'nin Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.F.B., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.F.B.'nin gözaltı süresi uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Muhammer Ay