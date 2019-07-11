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FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Samsun merkezli 10 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün adliye mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya ve Giresun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde adliye mahrem imamları ile irtibatlı olduğu tespit edilen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ve 1 mahrem imam olmak üzere 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay
 

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