FETÖ'nün Afrika sorumlusu adliyeye sevk edildi

İstanbul İstihbarat Şube ile Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen operasyonda, FETÖ'nün kilit isimlerinden İbrahim Tatar, örgüt üyelerince ‘Gaybubet' diye adlandırılan Ümraniye'de bir hücre evine düzenlenen operasyon ile yakalanmıştı.

Örgütün Afrika yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında uzun süredir aranan ve dün gece hücre evinde yakalanan Tatar, bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul'da yakalanan örgütün kilit ismi ile ilgili yeni detaylara ulaşılmış, FETÖ'nün ‘yargısal darbe' girişimi olarak bilinen 17 ve 25 Aralık süreci sonrasındaki ‘ev sohbetleri'nde örgütün takındığı siyasi tavırda “Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mübahtır” dediği ortaya çıkmıştı. Tatar, söz konusu o ev sohbetlerine katılan örgüt üyelerine yerel ve genel seçimlerde HDP'ye oy verilmesi çağrısını yapmıştı. Hücre sorumlusu, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı ve bütün talimatları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den aldığı belirlenmişti.

Sadık Kahraman - Halil Enes Sucu

