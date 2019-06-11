Fetö'nün ‘Alternatif Dershanelerine' şafak baskını

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullaçı terör örgütünün kapanan dershanelerinin yerine açılan “alternatif dershanelerine” yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamı altına 56 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti FETÖ'nün eğitim kurumlarına ve çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Düzenlenen baskında FETÖ'nün eğitim kurumları arandı. Gözaltına alınan zanlılar ise adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye