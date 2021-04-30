FETÖ'nün 'askeri mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer alan 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Mersin genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve bu şekilde örgütün 'askeri mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen görevde 1 uzman çavuş, 3'ü askeri okuldan ihraç, 1 emekli uzman çavuş olmak üzere 5 şüpheli ile haklarında 'gizli tanık' garson beyanı, örgüt fişlemesi, Bank Asya hesap artırımı, aleyhe tanık beyanları, ByLock fiili kullanıcı tespitleri bulunan 6 şüpheli olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği belirtildi.