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FETÖ'nün askeri mahrem sorumlusu tutuklandı

FETÖ'nün askeri mahrem sorumlusu tutuklandı
FETÖ'nün askeri mahrem sorumlusu tutuklandı

Silivri’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda saklandığı binanın çatı arasında yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem sorumlusu Salih Ö. tutuklandı.

TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri sorumlularından Salih Ö.'yü Silivri'de saklandığı binanın çatı arasında dün akşam saatlerinde yakalamıştı. Şahıs, ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Silivri Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Salih Ö. cezaevine gönderildi.

Şahsın 2016 yılında KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan FETÖ'cülerin mahrem sorumlusu olduğu öğrenildi. Şahsın 2017 yılından bu yana firarda olduğu ve sürekli adres değiştirdiği kaydedildi. Aynı zamanda şahsın örgüt üyelerinin kendi arasında iletişimi sağladıkları 'Bylock' programı kullanıcısı olduğu belirlendi.

Yusuf Eker

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