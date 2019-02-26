FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması soruşturması: 50 askere gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şahısların verdiği ifadeler kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 15'i muvazzaf 35'i ihraç edilen asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 32 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan zanlıların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (Genel Müdür - Müdür - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Ümitçi - Ser Doktor - Doktor - Şehir Dışı talebe Mesulü (ŞDT) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İbrahim Yetkin

