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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 16 ilde operasyon: 18 gözaltı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 16 ilde operasyon: 18 gözaltı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 16 ilde operasyon: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Isparta merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 muvazzaf rütbeli asker gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanması içinde yer alan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik Isparta Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş ve 3 uzman erbaş olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı. Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, Isparta Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.  

Feti Kılıç

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