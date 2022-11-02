FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı



Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri koordinesinde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün güncel ve mali yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonunun devamı olarak düzenlenen operasyon çerçevesinde merkezi Eskişehir olmak üzere; Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay'da bulunan 23 adrese baskın düzenlendi. 23 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç subaylar, doktor, mühendis ve öğretmen bulunuyor

Gözaltına alınan şüpheliler arasında askeri yapılanmada; özel sektör çalışanı mahrem imam, meslekten ihraç 6 albay, 2 yarbay, 5 üsteğmen ve aktif görev yapan binbaşı bulunuyor. Ayrıca şüpheliler arasında ihraç edilmiş ve aktif doktorlar, ihraç edilmiş mühendis ile öğretmen de bulunuyor.

500 bin TL değerinde döviz, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda; 7 bin 670 Euro, 16 bin 75 Amerikan doları ve 29 bin 500 Türk Lirası olmak üzere yaklaşık 500 bin TL değerinde para ve çeşitli ziynet eşyasının yanı sıra iletişim kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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