FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'askeri mahrem' yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ardahan, Konya, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda içlerinde muvazzaf askerlerin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olgun Yıldız