FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için, FETÖ/PDY'nin ‘askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Hava Kuvvetleri Komutanlığında 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3 ve Jandarma Genel Komutanlığında 1 personel olmak üzere toplamda 9 şüphelinin yakalanarak gözaltına alınabilmesi amacıyla Antalya merkezli Amasya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.