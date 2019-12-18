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FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 19 gözaltı

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 19 gözaltı
FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'na operasyonda 19 gözaltı

Kütahya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde sorumluları tarafından ankesörlü telefonlardan aranan 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda muvazzaf astsubaylar U.K., Y.Ö., Ş.Ç., V.A., A.L., K.A., H.K., S.T., E.P., M.T., A.S., H.K., T.S., T.D. ve M.A. ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç., N.T., M.E.D. ve M.A.G. yakalandı.
Hakkında yakalama kararı çıkan şüpheli astsubay V.D.'nin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Hüseyin Efe
 

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