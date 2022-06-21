FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yapılan operasyon: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşmalar sürüyor. Bu soruşturma dahilinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması görev aldığı belirlenen 17 şüpheli hakkında Konya merkezli 15 ilde soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

İbrahim Yetkin

