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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Aralık'taki eş zamanlı operasyonla yakalanan ve sorgulamaları nedeniyle gözaltı süresi uzatılan 9 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muvazzaf astsubaylar M.T, Ş.Ç, V.A, S.T, T.S, A.S, H.H.K, K.A. ve A.L. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 17 Aralık'ta FETÖ'nün TSK'deki "mahrem askeri yapılanması"nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'daki adreslere operasyon düzenlenmişti.

Hüseyin Efe

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