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FETÖ'nün askeri yapılanmasına İstanbul merkezli 25 ilde operasyon: 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün askeri yapılanmasına İstanbul merkezli 25 ilde operasyon: 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'nün askeri yapılanmasına İstanbul merkezli 25 ilde operasyon: 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto üyelerine yönelik ‘ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında 82 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasındaki kripto üyelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 82 şüphelinin yakalanması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

TSK içinde bulunan ankesör/büfe telefonları ile iletişim sağlayan, orduya personel alımlarında kodlama yöntemi ile kayıt yaptıran, örgüte üye olan ya da hala deşifre olmamış FETÖ'nün ‘mahrem imamlarına' yönelik yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü aktarılırken, aranan FETÖ/PDY üyelerinin 37'sinin İstanbul'da olduğu, ancak kaçının yakalandığı henüz bilinmiyor.
Gece saat 01:00'de başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, operasyonların sürdüğü aktarıldı.

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