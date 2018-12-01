İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 kişi tutuklandı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 kişi tutuklandı
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 kişi tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli teğmen ve astsubayın da bulunduğu 32 şüpheliden 19’u tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol karar verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 27 Kasım günü düzenledikleri şafak vakti operasyonunda 32 şüpheliyi gözaltına alıp ardından adliyeye sevk etti. 

FETÖ/PDY terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.