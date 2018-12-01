FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 kişi tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana merkezli Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 27 Kasım günü düzenledikleri şafak vakti operasyonunda 32 şüpheliyi gözaltına alıp ardından adliyeye sevk etti.

FETÖ/PDY terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.