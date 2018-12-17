İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 64 gözaltı kararı

FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 64 gözaltı kararı
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 35’i muvazzaf, 9’u mahrem imam toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. 

Başsavcılık, Jandarma Genel Komutanlığında daha önceden gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri doğrultusunda 20 astsubay ile 9 mahrem imamın ismine ulaştı. İki komutanlıkta yürütülen operasyonlarda 35'i muvazzaf, 9'u mahrem imam olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün ekiplerince devam ediyor.  

Abdullah Sarica
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.