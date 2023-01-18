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FETÖ'nün ‘askerlerden sorumlu mahrem imamına' 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün ‘askerlerden sorumlu mahrem imamına' 7 yıl 6 ay hapis cezası
FETÖ'nün ‘askerlerden sorumlu mahrem imamına' 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla yargılanan ‘askerlerden sorumlu mahrem imam’ 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında FETÖ'nün ‘askerlerden sorumlu mahrem imamı' olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bülent Ü. ile avukatı hazır bulundu. Karardan önce son sözleri sorulan sanık hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bülent Ü.'yü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Abdullah Güçlü
 

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