FETÖ'nün ‘askerlerden sorumlu mahrem imamına' 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşmasında FETÖ'nün ‘askerlerden sorumlu mahrem imamı' olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bülent Ü. ile avukatı hazır bulundu. Karardan önce son sözleri sorulan sanık hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bülent Ü.'yü ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Abdullah Güçlü



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