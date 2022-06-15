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FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'ta isimleri geçen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul, Antalya, Denizli ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ali İhsan Çiftçi

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