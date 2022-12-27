FETÖ'nün avukatlar mahrem yapılanması operasyonu: 8 avukat gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda 8 avukat hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan avukatlar emniyete götürüldü. FETÖ'nün avukat mahrem yapılanması içerisinde oldukları iddia edilen avukatların emniyetteki sorgusu sürüyor.
Onur Altındağ
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