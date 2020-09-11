FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon! 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve elde edilen diğer deliller neticesinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra haklarında FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlarından işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimatla ve saikle takip edildiği belirlendi. Söz konusu şüphelilerin avukatlık görüntüsü altında soruşturma ve kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Başsavcılık, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 48'i avukat, 7'si stajyer avukat, 3'ü ihraç hakim, 1'i ihraç hakim adayı ve 1'i hukuk fakültesi mezunu toplam 60 şüpheli hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

Abdullah Sarica

