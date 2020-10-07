FETÖ'nün bakanlıklar merkez teşkilatındaki yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bakanlıklar merkez teşkilatlarındaki yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları ve/veya Bank Asya'da örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda hesap artışı yaparak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil oldukları anlaşılan 3'ü aktif, 2'si emekli, 12'si daha önce meslekten ihraç edilmiş toplam 17 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

Abdullah Sarica