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FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı
FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Çorum’daki yeni yapılanmasına yönelik 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda 24 şahıs gözaltına alınırken, Operasyonda örgüt üyelerine dağıtılması için notlar bulunan 25 bin lira, 520 euro ve bin 730 dolar ele geçirildi.

Çorum merkezli operasyonda FETÖ'nün yeni Çorum il imamının yakalanması için ise çalışmalar sürerken, örgüt üyelerine yurt dışından para transferi yapıldığı ortaya çıktı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün yeni il yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda örgütün yeni il imamı, Sungurlu, Osmancık ve Alaca imamları ile, örgütün mali sorumlusu, BBTM, BTM, bayan yapılanması sorumlusu, öğrenci yapılanması sorumlusu gibi üst düzey faaliyet yürüten ve örgütsel faaliyette bulunan örgüt üyelerinden oluşan 25 kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkarıldı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince aralarında Çorum'unda bulunduğu Ankara ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt üyelerine yurt dışından para transferi

Operasyon kapsamında yapılan teknik takip çalışmaları kapsamında örgütün yurt dışında bulunan mensupları tarafından yurt içindeki örgüt üyelerine yabancı para transferi kanalları aracılığıyla para transferi yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden elde edilen cep telefonları üzerinde yapılan örgüt üyelerinin görüşmelerini tedbir amaçlı genelde WhatsAap üzerinden yaptıkları ve telefonlarda ByLock benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlendi.

Operasyonda örgüt üyelerine dağıtılması için notlar bulunan 25 bin lira, 520 euro ve bin 730 dolar ele geçirildi
Gözaltına alınan şüphelilere yönelik farklı adreslerde yapılan aramalarda örgüt üyelerine dağıtılması için notlar bulunan 25 bin 470 TL, 520 euro, bin 730 dolar ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda ilk imamı olduğu tespit edilen şüpheli dışında şüpheli şahısların hepsi yakalanırken, yeni il imamının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.  

Muhammed Muttalip Yalçın

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