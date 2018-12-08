FETÖ'nün ‘dua listesinde' adı geçen 47 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ operasyonu kapsamında ele geçirilen ve 944 kişinin isminin yer aldığı 'dua listesi'nde adı geçen 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Başsavcılık yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Kaynak Holding AŞ. ve bağlantılı şirketlerle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar'da Kaynak Dıs Ticaret AŞ.'ye ait iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen harddisk içeriğinde 'dua listesi' adlı bir excel dosyası bulunmuş, bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kisinin ismini içerdiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Liste, örgütsel motivasyon aracı olarak kullanılmış"

Sözde dua listesinin 'örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği' söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı belirtildi.

Listede adı geçen 33 şahsın FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 şahsın örgüt içerisinde imam/yönetici konumunda olduğu, 9 şahsın FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısının akrabası olduğu, 47 şahsın FETÖ/PDY terör örgütü çatı yapılanmasındaki yöneticilerin akrabaları olduğu, 168 sahsın Bylock kullanıcısı olduğu, 70 şahsın FETÖ/PDY bağlantılı KHK/ihraç kaydının bulunduğu, 475 şahsın FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 şahsın 15 Temmuz 2016 darbe girişimine darbe yöneticisi olarak fiilen iştirak ettiği, 1 şahsın 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi esnasında İstanbul TRT Ulus Binası baskınını organize eden şahıslardan olduğu, 177 şahsın da KHK ile kapatılan sendikalar/derneklerde yönetici, kurucu veya üye kaydının bulunduğu kaydedildi.

Listede adı yer alan 550 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar olduğu, 150 şüpheli açısından da Cumhuriyet Başsavcılıklarının yargı sınırlarında olduğu belirlenerek toplam 700 şüpheli hakkında adli işlem yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına yönelik yetkisizlik kararları verildiği bilgisine yer verildi.

Geriye kalanlardan 96 kişi hakkında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne arama, el koyma ve gözaltı emri verildiği, 4 Aralık'ta başlatılan operasyon kapsamında ise 60 şüphelinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Sancaktepe'de FETÖ'ye ait gaybubet evi ortaya çıkarılmış

Açıklamada, "Bu operasyon kapsamında ayrıca Sancaktepe'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait bir gaybubet evi ortaya çıkarılmış, biri mevcut soruşturmamıza dahil olan ve diğeri de aynı suça ilişkin başka bir soruşturma kapsamında yakalama emriyle aranan olmak üzere toplam iki şüpheli de bu evde yakalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerden 47'si tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Aralık'ta Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 60 şüpheliden 47'sinin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandığı, 13 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza vermek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi.



Gamze Erdemir

