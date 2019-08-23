İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı
FETÖ'nün Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu sınırda sahte pasaportla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Ege ve Akdeniz'deki iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a kaçmak isterken sahte pasaport ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocakurt tutuklandı.

FETÖ/PDY Ege ve Akdeniz'de iş dünyası yöneticisi Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Kocakurt, sahte pasaport ile geldiği Habur Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı. Geçmeye çalıştığı Irak'tan, ABD'ye gideceği belirtilen Kocakurt, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından Kocakurt, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.


Melih Yiğit

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.